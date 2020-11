Klaassen schon wieder Anführer

Es war ein rundum gelungener Samstag für Davy Klaassen und Ajax Amsterdam. Der Meister der Eredivisie gewann sein Heimspiel gegen Fortuna Sittard souverän mit 5:2 und eroberte damit die Tabellenführung zurück. Neuzugang Klaassen überzeugte dabei mit zwei Toren und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

In der 32. Minute setzte der Ex-Bremer einen Elfmeter zwar erst an den Pfosten, traf dann aber im Nachschuss zum zwischenzeitlichen 1:1. Kurz vor der Pause sorgte er dann in bester Abstauber-Manier für die Führung, als er den Ball nach einem Latten-Kopfball von Lassina Traoré selbst zum 2:1 einköpfte. Auch das 3:1 leitete Klaassen mit einem intelligenten Pass ins Zentrum ein.

„Führungsspieler“ Klaassen

In der jungen Ajax-Mannschaft (Durchschnittsalter: 24,3 Jahre) ist der zentrale Mittelfeldspieler mit seiner Erfahrung enorm wichtig. „Er kennt den Ajax-Stil. Es ist etwas anders, als er es in Bremen gewohnt war, aber er kennt ihn im Großen und Ganzen. Es ist wichtig, solch einen Führungsspieler auf dem Platz zu haben. Er ist wichtig für die Gruppendynamik, indem er das Team anführt. Er kann angreifen und verteidigen. Das ist das, was wir brauchen“, lobte Trainer Erik ten Hag Klaassen bereits nach dessen Debüt Mitte Oktober gegen den SC Heerenveen (5:1).

Seitdem stand der 16-fache niederländische Nationalspieler in jedem Spiel in der Startelf und erzielte drei Tore. Mit 27 Jahren ist Klaassen dabei schon so etwas wie der Alterspräsident. Gegen Sittard war er nach Kapitän Daley Blind (30) der älteste Spieler in der Ajax-Startelf.

Zu alter Stärke zurückgekehrt

Bei Werder Bremen erlebte der Mittelfeldakteur eine turbulente Zeit. In den zwei Jahren, die Klaassen an der Weser verbrachte, bestritt er 66 von 68 möglichen Bundesliga-Spielen und war stets einer der Leistungsträger. Den Absturz der Grün-Weißen in der vergangenen Spielzeit konnte jedoch auch er nicht verhindern. Dem in Hilversum geborenen Rechtsfuß gelang es nicht mehr, das Spiel der Bremer so zu gestalten und zu lenken wie zuvor.

Letztendlich bewegte ihn wohl auch die sportliche Perspektive zur Rückkehr nach Amsterdam. Bei Ajax spielt Klaassen in einem bekannten Umfeld regelmäßig auf allerhöchstem Niveau in der Champions League. Klaassen blüht nach der schwierigen Zeit in Bremen bei seinem Jugendklub nun wieder auf – und das schlägt sich auch auf dem Platz nieder.