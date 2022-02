Der Fußball sagt Nein zum Krieg | „Gegenschlag“ gegen die „Ausgestoßenen“

Fußball wurde auch noch gespielt. Abends, in der Zwischenrunde der Europa League. Wer aber auch nur ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschaut, für den war das gestern eine Randnotiz an einem schlimmen Tag. Auch in der europäischen Fußball-Presse ist der Ukraine-Krieg das beherrschende Thema. Kaum eine Zeitung kam ohne eine Schlagzeile über respektive gegen Russlands Angriff auf den Nachbarn aus.

Malinovskyis Antwort an Putin

„Für die Ukraine“, ruft die italienische ‚Tuttosport‘ ihren Lesern entgegen. Auf dem Cover eines der Bilder des gestrigen Abends: Atalanta Bergamos ukrainischer Angreifer Ruslan Malinovskyi (28), der beim 3:0 gegen Olympiakos Piräus einen Doppelpack gegen die Trauer erzielte, zieht beim Torjubel das Trikot hoch und zeigt den Schriftzug „No War“ auf seinem Unterhemd. „Zwei Tore gegen den Krieg“, applaudiert die ‚Gazzetta dello Sport‘ Malinovskyis in dieser Situation gewiss nicht selbstverständlichen Leistung zu.

„Stop War“

Auch die Partie SSC Neapel gegen FC Barcelona (2:4) sorgte für ein symbolträchtiges Bild: Seite an Seite hielten die Spieler beider Mannschaften ein Banner mit der Aufschrift „Stop War“ in die Kameras. Dies bilden vor allem die spanischen Zeitungen auf ihrem Cover ab. „Der Kampf gegen den Krieg“, wählt die ‚as‘ als Schlagzeile, die ‚Marca‘ wiederum wendet sich direkt an den Kriegstreiber: „Putin, lass unsere Welt in Frieden“. Die kürzeste Schlagzeile wählte an diesem Tag die katalanische Fachzeitung ‚L’Esportiu‘ – verstehen können sie gleichwohl alle: „NO“.

St. Petersburg verliert CL-Finale

Die englischen Blätter sind bereits vom Trauer- in den Angriffsmodus übergegangen. „Ausgestoßene“ sind Russland und sein Fußball nun für den ‚Daily Mirror‘, der honoriert, dass St. Petersburg das Prestige-Event Champions League-Finale entzogen wird. Für ‚Express‘ und ‚Daily Star‘ holt der Fußball damit nun zum notwendigen „Gegenschlag“ aus. „Das Finale kehrt ins Stade de France zurück“, weiß inzwischen nicht nur die ‚L’Équipe‘ zu berichten. Somit wird am 28. Mai der Champions League-Sieger in Paris bestimmt.