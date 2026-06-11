Bittencourt vollzieht romantischen Transfer

Nach sechs gemeinsamen Jahren verlässt Leonardo Bittencourt den SV Werder Bremen im Sommer. Nun steht fest, wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzt.

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Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Mittelfeldakteur Energie Cottbus anschließt. Den Medizincheck beim Zweitliga-Aufsteiger werde Bittencourt in Kürze absolvieren. Eine Ablöse fließt nicht, da sein Vertrag bei Werder Ende Juni ausläuft.

Update (14:38 Uhr): Energie Cottbus hat den Transfer offiziell bestätigt. „Mit Leonardo Bittencourt bekommt unser Team einen bodenständigen Jungen mit Cottbuser Identität, extrem viel Erfahrung aus der Bundesliga und Führungsqualität. Wir danken allen Beteiligten, dass wir diesen Transfer möglich machen konnten“, sagt Kaderplaner Maniyel Nergiz.

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Für Bittencourt ist es die Rückkehr zu seinem Jugendklub. Der gebürtige Leipziger wurde in der Cottbus-Jugend ausgebildet und schaffte dort den Sprung in den Profibereich.

Für die romantische Rückkehr verzichtet Bittencourt dem Bericht zufolge auf einen Großteil seines bisherigen Gehalts. Laut der ‚Bild‘ soll der Rechtsfuß im Anschluss an seine Profikarriere in das Management eingebunden werden.