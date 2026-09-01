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Punktlandung: Köln gelingt Sosa-Leihe

Borna Sosa kehrt in die Bundesliga zurück. Der 1. FC Köln hat die Leihe kurz vor Transferschluss über die Ziellinie gebracht.

von Lukas Hörster - Quelle: fc.de
2 min.
Borna Sosa im Dress von Crystal Palace @Maxppp

Der 1. FC Köln hat die Baustelle hinten links geschlossen. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 28-jährige Kroate (27 Länderspiele) per Leihe bis Saisonende von Crystal Palace. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

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„Köln kenne ich aus meiner Zeit in Stuttgart. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Auswärtsspiele, denn in Köln herrscht mit die beste Atmosphäre in der Bundesliga. Jetzt freue mich darauf, dieses Gefühl als Spieler des FC zu erleben und hier im Stadion zu spielen. Ich habe natürlich mitbekommen, wie der FC gestartet ist, weil ich die Bundesliga immer noch verfolge. Für mich ist das Wichtigste, dass wir mit der Mannschaft gut performen, dann wird auch jeder Einzelne eine erfolgreiche Saison haben“, sagt Sosa.

FC-Geschäftsführer Kessler erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Borna uns diese Saison verstärkt. Er kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart sehr gut und verfügt über wertvolle internationale Erfahrung. Gleichzeitig haben wir ihn in unseren Gesprächen als sehr reflektierten und positiven Menschen kennengelernt, der mit seiner Persönlichkeit sehr gut zu uns passt und seine Erfahrung auch neben dem Platz einbringen wird. Mit seinem starken linken Fuß, seinem Offensivdrang und seiner hohen Qualität im Flankenspiel erweitert er unsere Möglichkeiten und gibt unserem Spiel zusätzliche Optionen.“

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Sosa spielte in Deutschland zwischen 2018 und 2023 für den VfB Stuttgart und sorgte dort mit 35 Vorlagen für reichlich Torgefahr nach Flanken. Es folgten Intermezzi bei Ajax Amsterdam, dem FC Turin und Palace.

In London war Sosa zuletzt kaum mehr sportlich gefragt. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig. In der Bundesliga will er nun zurück zu alter Stärke finden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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