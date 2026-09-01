Der 1. FC Köln hat die Baustelle hinten links geschlossen. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 28-jährige Kroate (27 Länderspiele) per Leihe bis Saisonende von Crystal Palace. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals.

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„Köln kenne ich aus meiner Zeit in Stuttgart. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Auswärtsspiele, denn in Köln herrscht mit die beste Atmosphäre in der Bundesliga. Jetzt freue mich darauf, dieses Gefühl als Spieler des FC zu erleben und hier im Stadion zu spielen. Ich habe natürlich mitbekommen, wie der FC gestartet ist, weil ich die Bundesliga immer noch verfolge. Für mich ist das Wichtigste, dass wir mit der Mannschaft gut performen, dann wird auch jeder Einzelne eine erfolgreiche Saison haben“, sagt Sosa.

FC-Geschäftsführer Kessler erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Borna uns diese Saison verstärkt. Er kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart sehr gut und verfügt über wertvolle internationale Erfahrung. Gleichzeitig haben wir ihn in unseren Gesprächen als sehr reflektierten und positiven Menschen kennengelernt, der mit seiner Persönlichkeit sehr gut zu uns passt und seine Erfahrung auch neben dem Platz einbringen wird. Mit seinem starken linken Fuß, seinem Offensivdrang und seiner hohen Qualität im Flankenspiel erweitert er unsere Möglichkeiten und gibt unserem Spiel zusätzliche Optionen.“

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Solange das Transferfenster geöffnet hat, kann am Geißbockheim immer etwas passieren 🔮



Der 1. FC Köln hat Borna Sosa verpflichtet. Der 28-jährige Linksverteidiger von Crystal Palace wird bis zum 30. Juni 2027 auf Leihbasis für den FC spielen.

_#effzeh pic.twitter.com/qO3yrT5GTw — 1. FC Köln (@fckoeln) September 1, 2026

Sosa spielte in Deutschland zwischen 2018 und 2023 für den VfB Stuttgart und sorgte dort mit 35 Vorlagen für reichlich Torgefahr nach Flanken. Es folgten Intermezzi bei Ajax Amsterdam, dem FC Turin und Palace.

In London war Sosa zuletzt kaum mehr sportlich gefragt. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig. In der Bundesliga will er nun zurück zu alter Stärke finden.