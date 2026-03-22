FCK verkündet Entscheidung bei Lieberknecht

Torsten Lieberknecht muss beim 1. FC Kaiserslautern nicht um seinen Job bangen. Sportdirektor Marcel Klos sagt zur ‚Bild‘, „dass Torsten Lieberknecht unser Trainer ist, unser Trainer bleibt und wir komplette Ruhe intern haben.“

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Vorausgegangen war die 0:3-Klatsche beim 1. FC Nürnberg am Samstagmittag, die auch die letzten Aufstiegshoffnungen beim Zweitligisten begraben hat. Lieberknecht übernahm vor elf Monaten am Betzenberg und holte seither 1,61 Punkte pro Spiel.