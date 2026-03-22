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2. Bundesliga

FCK verkündet Entscheidung bei Lieberknecht

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Torsten Lieberknecht beim Spiel gegen Hertha BSC @Maxppp
Nürnberg 3-0 Kaiserslautern

Torsten Lieberknecht muss beim 1. FC Kaiserslautern nicht um seinen Job bangen. Sportdirektor Marcel Klos sagt zur ‚Bild‘, „dass Torsten Lieberknecht unser Trainer ist, unser Trainer bleibt und wir komplette Ruhe intern haben.“

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Vorausgegangen war die 0:3-Klatsche beim 1. FC Nürnberg am Samstagmittag, die auch die letzten Aufstiegshoffnungen beim Zweitligisten begraben hat. Lieberknecht übernahm vor elf Monaten am Betzenberg und holte seither 1,61 Punkte pro Spiel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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