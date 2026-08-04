Medien: Diaby vor spektakulärer Bundesliga-Rückkehr

Bayer Leverkusen bastelt an einer spektakulären Rückholaktion. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Bundesligist Flügelflitzer Moussa Diaby zurückholen. Der 27-jährige Linksfuß fühle sich bei Al Ittihad nicht mehr wohl und wolle zurück nach Leverkusen wechseln.

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Bereits zwischen 2019 und 2023 war Diaby für Bayer am Ball, markierte damals 49 Tore und 47 Assists 172 Einsätzen. Anschließend ging es für 55 Millionen Euro zu Aston Villa, im Sommer 2024 wiederum folgte dann der Wechsel nach Saudi-Arabien für 60 Millionen Euro. Der Kontakt nach Leverkusen soll allerdings nie abgerissen sein.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes und Diaby befinden sich nach Informationen der ‚Bild‘ in fortgeschrittenen Verhandlungen. Der Franzose (elf Länderspiele), an dem auch Inter Mailand baggert, ist laut dem Boulevardblatt für unter 30 Millionen Euro zu haben und zudem bereit, auf große Teile seines Gehalts zu verzichten. Bei Al Ittihad soll Diaby über zehn Millionen Euro netto verdienen.