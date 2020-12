Werder: Baumann-Verlängerung noch vor Silvester

Frank Baumann wird wohl noch in diesem Kalenderjahr seinen Vertrag beim SV Werder Bremen ausdehnen. „Ich habe noch nichts unterschrieben, und final geeinigt haben wir uns auch noch nicht“, stellt der Geschäftsführer gegenüber der ‚DeichStube‘ zwar klar, versichert aber: „Wir werden nach den Weihnachtsfeiertagen die Gespräche wieder aufnehmen, und ich bin optimistisch, dass wir vielleicht noch vor dem Jahreswechsel eine Einigung erzielen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Baumann gibt es „noch ein paar offene Punkte, die nicht final geklärt sind. Aber wir sind auf einem guten Weg“. Probleme habe es in den bisherigen Gesprächen mit dem Aufsichtsrat nicht gegeben. „Nichts, was komplett gegeneinander läuft“, so Baumann. Der Manager soll seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängern.