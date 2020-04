Alaba: Wartemodus mit Ablaufdatum

Thomas Müller (30) hat seinen 2021 auslaufenden Vertrag kürzlich bis 2023 ausgedehnt, Thiago (2) und Alphonso Davies (19) sollen in Kürze folgen. Bei Manuel Neuer (34) und David Alaba gibt es dagegen Probleme. Letztgenannter hat das erste Angebot des FC Bayern ausgeschlagen. ‚Sport1‘ zufolge hält Alaba nun die Füße still. Der Linksverteidiger sieht seinen Arbeitgeber in der Bringschuld, eine neue Offerte vorzulegen.

Einigen sich beide Parteien bis zum Sommer nicht, wird Alaba nach zwölf Jahren beim deutschen Rekordmeister wohl seine Koffer packen. Denn ohne Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen, kommt für den 27-Jährigen nicht infrage. Und an Angeboten anderer Vereine mangelt es nicht. Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin bekunden Interesse.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist nun gefragt, eine Einigung herbeizuführen. Coach Hansi Flick hat sich längst positioniert und unmissverständlich deutlich gemacht, dass er seinen Abwehrchef Alaba behalten möchte.