HSV verkündet Nandja-Deal

Der Hamburger SV stattet Eigengewächs Shafiq Nandja mit seinem ersten Profivertrag aus. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat das 19-jährige Defensiv-Juwel seinen Kontrakt langfristig bei den Rothosen verlängert. Dem Vernehmen nach unterschreibt Nandja, der im Saisonendspurt zu seinen ersten Bundesliga-Einsätzen kam, bis 2030.

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„Shafiq hat sich diesen Schritt mit viel Arbeit und Disziplin mehr als verdient“, betont Sportdirektor Claus Costa, „wir haben im Winter ganz bewusst entschieden, die nach dem Abgang von Gui Ramos entstandene Lücke im Kader der Lizenzmannschaft mit ihm zu besetzen. Shafiq hat dieses Vertrauen bestätigt, im Training konstant gute Leistungen gebracht und sich dadurch seine ersten Einsätze in der Bundesliga erarbeitet. Die Vertragsverlängerung ist deshalb der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung.“