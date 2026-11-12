Real-Gerüchte: Schlechter Einfluss auf Olise

Im vergangenen Sommer hatte der Transferpoker um Michael Olise zwischenzeitlich ordentlich an Fahrt aufgenommen – ehe die Verantwortlichen des FC Bayern den Flirtversuchen von Real Madrid den Riegel vorschoben. Jetzt könnte das Thema wieder heißer werden.

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Wird Michael Olise eines Tages zu Real Madrid wechseln? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das hängt einmal mehr mit der französischen Nationalmannschaft zusammen. Dort steht in Zinédine Zidane nicht nur eine Real-Legende an der Seitenlinie. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Ibrahima Konaté (27) und Kylian Mbappé (27) Olise auch beim aktuellen Lehrgang wieder bearbeiten, um ihn von einem Wechsel zu den Königlichen zu überzeugen.

Den Bayern dürfte dieser aus ihrer Sicht schlechte Einfluss alles andere als recht sein. Immerhin ist in Dayot Upamecano (28) auch ein Bayern-Kollege mit an Bord, der etwas gegen einen Olise-Wechsel nach Madrid haben dürfte.

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Und dennoch: Solange Olise seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag an der Säbener Straße noch nicht gesetzt hat, werden die Real-Stars weiter nichts unversucht lassen, um den 24-Jährigen in die spanische Hauptstadt zu locken.