Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Real-Gerüchte: Schlechter Einfluss auf Olise

Michael Olise und Real Madrid – ein Dauerbrenner. Bei der französischen Nationalmannschaft ist der mögliche Wechsel des Stars vom FC Bayern wieder Gesprächsthema.

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
1 min.
Michael Olise und Kylian Mbappé klatschen sich ab @Maxppp

Im vergangenen Sommer hatte der Transferpoker um Michael Olise zwischenzeitlich ordentlich an Fahrt aufgenommen – ehe die Verantwortlichen des FC Bayern den Flirtversuchen von Real Madrid den Riegel vorschoben. Jetzt könnte das Thema wieder heißer werden.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wird Michael Olise eines Tages zu Real Madrid wechseln?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Das hängt einmal mehr mit der französischen Nationalmannschaft zusammen. Dort steht in Zinédine Zidane nicht nur eine Real-Legende an der Seitenlinie. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass Ibrahima Konaté (27) und Kylian Mbappé (27) Olise auch beim aktuellen Lehrgang wieder bearbeiten, um ihn von einem Wechsel zu den Königlichen zu überzeugen.

Den Bayern dürfte dieser aus ihrer Sicht schlechte Einfluss alles andere als recht sein. Immerhin ist in Dayot Upamecano (28) auch ein Bayern-Kollege mit an Bord, der etwas gegen einen Olise-Wechsel nach Madrid haben dürfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dennoch: Solange Olise seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag an der Säbener Straße noch nicht gesetzt hat, werden die Real-Stars weiter nichts unversucht lassen, um den 24-Jährigen in die spanische Hauptstadt zu locken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
La Liga
FC Bayern
Frankreich
Real Madrid
Kylian Mbappé
Michael Olise
Ibrahima Konaté

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
La Liga La Liga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Frankreich Flag Frankreich
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Michael Olise Michael Olise
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert