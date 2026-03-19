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Atléticos Haltung bei Llorente

von Dominik Schneider - Quelle: Cadena SER
Marcos Llorente nach vergebenem Elfmeter @Maxppp

Atlético Madrid will Marcos Llorente gerne langfristig in den eigenen Reihen wissen. Dementsprechend wurden von Vereinsseite aus erste Kontakte zum Spielervertreter geknüpft, um den 2027 auslaufenden Vertrag zeitnah zu verlängern. Das geht aus der Sendung ‚Carrusel Deportivo‘ des Radiosenders ‚Cadena SER‘ hervor.

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Die Gespräche sollen derart positiv und schnell voranschreiten, dass offenbar schon zeitnah mit einem Abschluss gerechnet werden kann. Der 31-Jährige spielt seit 2019 für die Rojiblancos. Zuvor reifte der Allrounder bei Stadtrivale Real Madrid über die Jugendakademie zum Profi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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