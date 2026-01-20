Schalke hat Dzeko-Alternative am Haken

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich neben Edin Dzeko auch mit weiteren Mittelstürmern. Aus dem Podcast ‚Liga naruby‘ der tschechischen Zeitung ‚Sport‘ geht hervor, dass die Knappen an Jan Kuchta von Sparta Prag interessiert sind. Der tschechische Nationalspieler war erst im Sommer für zwei Millionen Euro zurück nach Prag gewechselt.

Dort erwies er sich in der Hinrunde als äußerst treffsicher. In der Liga steht Kuchta bei sechs Toren und fünf Vorlagen nach 18 Partien. Der 29-Jährige könnte anstelle von Dzeko kommen, sollte der Transfer des 39-Jährigen im Gesamtpaket für Königsblau finanziell nicht zu stemmen sein.

Update (11:39 Uhr): Wie ‚Sky‘ mittlerweile berichtet, sind sich Schalke und Dzeko einig. Nun laufen Gespräche mit dem AC Florenz über ein Transfermodell. Klappt der Deal, ist eine Verpflichtung von Kuchta ziemlich sicher vom Tisch.