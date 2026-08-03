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Nach elf Jahren: Gulácsi verlässt Leipzig

Die Zeit von Péter Gulácsi bei RB Leipzig endet. Den 36-Jährigen zieht es im Spätherbst der Karriere nach Spanien.

von Dominik Sandler - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Peter Gulacsi und Maarten Vandevoordt bei einem Testspiel @Maxppp

Vor elf Jahren ging die Reise von Péter Gulácsi bei RB Leipzig noch in der 2. Bundesliga los, seitdem war der Ungar nicht mehr aus dem Tor der Sachsen wegzudenken. Doch das Kapitel endet in diesem Sommer. Den 36-Jährigen zieht es zum FC Villarreal nach Spanien.

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Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach immerhin noch zwei Millionen Euro vom Gelben U-Boot an RB. Beim Bundesligisten steht in Örjan Nyland (35) schon ein Ersatz auf der Matte, der nach seinem Engagement beim FC Sevilla ablösefrei zurück zu RB wechseln wird.

Gulácsi fällt der Abschied nach über einem Jahrzehnt alles andere als leicht: „Nach elf Jahren fällt mir dieser Abschied wirklich nicht leicht. RB Leipzig war für mich nie nur ein Club. Leipzig ist für meine Familie und mich zu unserer zweiten Heimat geworden, und die Menschen hier werden immer einen besonderen Platz in meinem und unserem Herzen haben.“ Seinen Platz als Nummer eins nimmt in Leipzig Maarten Vandevoordt (24) ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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