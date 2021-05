Eberl über die Gespräche mit Hütter & Alonso

Max Eberl steht komplett zu seiner Entscheidung, für seinen neuen Trainer Adi Hütter eine Millionen-Ablöse gezahlt zu haben. „Der Trainer ist heute das Zünglein an der Waage“, erläutert der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘, „wir als Verein müssen entscheiden, was uns ein guter Coach wert ist, der unsere Mannschaft so verbessert, dass wir dafür vielleicht einen Spieler weniger brauchen.“

Deshalb habe man sich für Hütter entschieden, der nur mit einer Zahlung von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt loszueisen war. Die Gespräche mit dem Österreicher hätten das gute Gefühl „komplett bestätigt“, bemerkt Eberl, „aber auch die Treffen mit anderen Trainern – wie Xabi Alonso – waren extrem bereichernd und werden auch in der Zukunft helfen.“