VfB: El Khannouss-Transfer quasi durch

Als Bilal El Khannouss im Sommer zum VfB Stuttgart kam, war schnell klar, dass den Schwaben da ein echter Coup gelungen ist. Vor dem Afrika-Cup spielte sich der Marokkaner schnell in die Herzen des VfB, der den Offensivkünstler per Leihe verpflichtete. Zudem wurde eine Kaufpflicht bei bestimmten Bedingungen im Vertrag verankert.

Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, sind die Bedingungen zum jetzigen Zeitpunkt „praktisch erfüllt“. Dem Vernehmen nach muss der Rechtsfuß eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren, Stuttgart außerdem in der Bundesliga ein definiertes Ziel erreichen. Beide Bedingungen scheinen bald erfüllt zu sein.

Keine Ausstiegsklausel

Insgesamt bezahlt der VfB 20 Millionen Euro an Leicester City. Geld, das gut investiert ist, denn schon jetzt gibt es zahlreiche Interessenten für El Khannouss. Gut für den Bundesligisten: Die Zeitung berichtet, dass in dem neuen, bis 2030 gültigen Vertrag keine Ausstiegsklausel enthalten ist.

Somit müsste ein Verein viel Geld in die Hand nehmen, ansonsten wirbelt El Khannouss auch in der kommenden Saison in Stuttgart. Aktuell steht er bei 30 Pflichtspielen für den VfB, in denen ihm acht Tore und vier Vorlagen gelangen. Zuletzt musste er aber angesichts der Formstärke der Konkurrenz ab und an mit einem Bankpkatz vorliebnehmen.