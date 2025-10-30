Menü Suche
Premier League

Startelf-Debüt mit 15: Dowman verzückt Arsenal

von Aaron Schlütter
1 min.
Max Dowman im Trikot des FC Arsenal @Maxppp
Arsenal 2-0 Brighton

Nach seinem historischen Startelf-Debüt im Alter von 15 Jahren geriet Mikel Arteta, Trainer des FC Arsenal, ins Schwärmen über Supertalent Max Dowman. „Er hat heute wieder seine unglaublichen Fähigkeiten gezeigt“, freute sich der Spanier über den Einsatz des Rechtsaußen beim gestrigen 2:0-Sieg im League Cup gegen Brighton & Hove Albion. Damit stand Dowman als jüngster Spieler in der Geschichte der Gunners in der Startelf.

„Es gibt viele Dinge, die in seinem Leben neu sind“, erklärt Arteta, der Dowman regelmäßige Einsätze in Aussicht stellt. „Wir müssen sicherstellen, dass er die richtigen Schritte geht und er muss damit umgehen können.“ Allerdings gehe alles „sehr, sehr schnell, und das müssen wir uns alle bewusst machen.“ Auch in der Premier League kam der Jungspund bereits zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er einen Treffer vorbereiten konnte.

