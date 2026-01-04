Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Abschiedsgerüchte: Vázquez schon wieder weg?

Im Sommer griff Bayer Leverkusen mit der Verpflichtung von Lucas Vázquez ins oberste Regal. Knapp ein halbes Jahr später muss man jedoch eine ernüchternde Bilanz ziehen. Kommt es sogar zur vorzeitigen Trennung?

von Julian Jasch - Quelle: Fanatik
1 min.
Lucas Vázquez pustet durch @Maxppp

Lässt Lucas Vázquez (34) die Bundesliga nach einem halben Jahr schon wieder hinter sich? Besiktas, das sich nach einem neuen Rechtsverteidiger umschaut, beschäftigt sich laut ‚Fanatik‘ mit dem Außenbahnspieler von Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vázquez selbst soll mit seiner Situation in Deutschland angesichts seiner Anpassungsschwierigkeiten unzufrieden sein. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass der fünfmalige Champions League-Sieger allen voran aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit erst sechsmal für die Werkself zum Einsatz kam.

In Leverkusen steht der Spanier (neun Länderspiele) noch bis 2027 unter Vertrag. Folglich bräuchte es schon gute Argumente, um den Vizemeister von einem Transfer zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil ist Vázquez nicht der einzige prominente Name, den Besiktas ins Visier genommen hat. ‚Fanatik‘ zufolge beschäftigt sich der Tabellenfünfte der Süper Lig auch mit Ex-Münchner João Cancelo (31). Der Portugiese würde Al Hilal im Januar gerne in Richtung Europa verlassen, träumt aber eigentlich von einer Rückkehr zum FC Barcelona.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
SPL
Leverkusen
Hilal
Beşiktaş
Lucas Vázquez
João Cancelo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
SPL Saudi Pro League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Hilal Logo Al Hilal
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Lucas Vázquez Lucas Vázquez
João Cancelo João Cancelo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert