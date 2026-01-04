Abschiedsgerüchte: Vázquez schon wieder weg?

Lässt Lucas Vázquez (34) die Bundesliga nach einem halben Jahr schon wieder hinter sich? Besiktas, das sich nach einem neuen Rechtsverteidiger umschaut, beschäftigt sich laut ‚Fanatik‘ mit dem Außenbahnspieler von Bayer Leverkusen.

Vázquez selbst soll mit seiner Situation in Deutschland angesichts seiner Anpassungsschwierigkeiten unzufrieden sein. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass der fünfmalige Champions League-Sieger allen voran aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit erst sechsmal für die Werkself zum Einsatz kam.

In Leverkusen steht der Spanier (neun Länderspiele) noch bis 2027 unter Vertrag. Folglich bräuchte es schon gute Argumente, um den Vizemeister von einem Transfer zu überzeugen.

Derweil ist Vázquez nicht der einzige prominente Name, den Besiktas ins Visier genommen hat. ‚Fanatik‘ zufolge beschäftigt sich der Tabellenfünfte der Süper Lig auch mit Ex-Münchner João Cancelo (31). Der Portugiese würde Al Hilal im Januar gerne in Richtung Europa verlassen, träumt aber eigentlich von einer Rückkehr zum FC Barcelona.