Arsenal: Sonderlob für Nketiah

Mikel Arteta schwärmt von Stürmer Eddie Nketiah. Nach der gestrigen Premier League-Partie des FC Arsenal gegen Sheffield United (5:0) sagte der Chefcoach der Gunners: „Ich freue mich so für ihn. Er ist immer da, er ist immer verfügbar und bereit, sich zu verbessern. Er gibt sein Bestes für die Mannschaft. Er hat in dieser Saison bereits acht Spiele in der Startelf bestritten, das ist viel und das zeigt, wie viel Vertrauen wir in ihn haben.“

Nketiah schnürte gegen die Blades einen Dreierpack und erzielte seine Saisontore drei bis fünf. Wettbewerbsübergreifend stand der 24-Jährige in der laufenden Spielzeit bereits 14 Mal für die Londoner auf dem Rasen. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2027 an Arsenal gebunden.