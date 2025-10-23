Historischer Abend für Karl

Lennart Karl trug sich am gestrigen Mittwochabend gleich doppelt in die Geschichtsbücher ein. Mit seinem sehenswerten Führungstreffer gegen den FC Brügge (4:0) avancierte der Youngster mit 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten deutschen Torschützen in der Champions League-Historie sowie zum jüngsten Torschützen in der Champions League in der Geschichte des FC Bayern. Damit verdiente sich der Offensivspieler sogar den Man of the Match-Award.

„Der Trainer hat ihm das Vertrauen geschenkt und wir haben dann vor dem Spiel untereinander gesagt: Wir haben das Gefühl, der Junge schießt heute sein erstes Tor“, gab Sportdirektor Christoph Freund im Anschluss an die Partie gegenüber ‚Sky‘ zu verstehen. Cheftrainer Vincent Kompany ergänzte: „Lennart Karl hat in einem wichtigen Spiel gezeigt, dass er uns helfen kann, aber ich bin kein Fan von Hype. Wenn er so weitermacht, wird er im Laufe der Saison seine Chance bekommen.“