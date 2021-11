Darmstadt-Duo verlängert

Darmstadt 98 hat die im Sommer auslaufenden Verträge mit zwei Stammspielern verlängern. Linksverteidiger und Kapitän Fabian Holland (31) erhält einen neuen Kontrakt bis 2024, Rechtsverteidiger Matthias Bader (24) unterschreibt bis 2025.

Lilien-Sportchef Carsten Wehlmann freut sich über den Doppel-Deal, mit dem Darmstadt „bei wichtigen Personalien frühzeitig Klarheit geschaffen“ habe. Holland und Bader „haben während ihrer Zeit in Darmstadt ihren sportlichen Wert und ihre Verbundenheit mit den Lilien gezeigt“, so Wehlmann, „auch in der aktuellen Spielzeit stellen sie ihre Bedeutung als Spieler und Identifikationsfiguren unter Beweis und gehen auf dem Feld sowie abseits des Rasens voran.“