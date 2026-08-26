Für Martin Terrier interessiert sich nach Olympique Marseille und Ex-Klub Stade Rennes jetzt auch der OSC Lille. Wie die‚ L’Équipe‘ berichtet, würde Präsident Olivier Létang den 29-jährigen Angreifer von Bayer Leverkusen liebend gern noch bis Transferschluss am 1. September verpflichten.

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Und obwohl Terrier sich empfänglich für eine Rückkehr in die französische Heimat zeigt, ist das Unterfangen schwer: Bayer stellt sich quer, während Lille Probleme mit Terriers Gehalt hätte. Wechselt der umworbene Flügelspieler Matías Fernández-Pardo noch den Klub, könnten die Karten aber nochmal neu gemischt werden. RB Leipzig und Newcastle United sind am 21-Jährigen dran.