Der SV Werder Bremen verhandelt offenbar über einen Last-Minute-Transfer von Badredine Bouanani (21). Wie die ‚Bild‘ berichtet, befinden sich die Bremer mit dem VfB Stuttgart in Gesprächen über eine Leihe des flexibel einsetzbaren Offensivakteurs.

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Am heutigen Mittag berichtete die ‚Bild‘ bereits, dass Bouanani vor einem Wechsel steht. Als Favorit galt bislang Racing Straßburg, auf den letzten Metern könnte Werder dazwischen grätschen. Es ist jedoch Eile geboten, in Deutschland schließt das Transferfenster um 20 Uhr.

Aufgrund des Abgangs von Samuel Mbangula (22/FC Bologna) und des monatelangen Ausfalls von Justin Njinmah (25) besteht bei Werder Handlungsbedarf auf den Flügeln. Bouanani, der beim VfB bis 2030 unter Vertrag steht, könnte diese Lücke schließen – sofern die Klubs schnell eine Übereinkunft erzielen.