Gattuso hat unterschrieben

Lazio Rom hat einen neuen Trainer. Der Serie A-Klub verkündet die Verpflichtung von Gennaro Gattuso. Zur Vertragslänge machen die Italiener keine Angabe. Der 48-Jährige war seit April ohne Anstellung.

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In der Vergangenheit trainierte Gattuso bereits als Chefcoach den FC Palermo, OFI Kreta, den AC Pisa, den AC Mailand, die SSC Neapel, den FC Valencia, Olympique Marseille und Hajduk Split. Zuletzt wurde er mit der Aufgabe betreut, Italien zur Weltmeisterschaft zu führen. Dabei scheiterte er in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina.