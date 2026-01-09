Gerüchteküche brodelt: Die Tendenz bei Vinicius Junior

Kaum ein Profi polarisiert wie Vinicius Junior. Der brasilianische Flügelstürmer ist in der Lage, mit Weltklasseleistungen Spiele auf höchstem Niveau zu entscheiden. Allerdings wirkt er nach außen auch oft wie eine Diva und scheint kein großer Freund von Autoritäten zu sein. Dass der pfeilschnelle Dribbler auch im eigenen Klub aneckt, ist besonders in der laufenden Saison ein Problem.

Deshalb ebben auch Gerüchte um einen möglichen Abgang nicht ab. Laut ‚ESPN‘ wollen die Königlichen den 2027 auslaufenden Kontrakt mit Vini aber gerne ausdehnen. Auch der Superstar ist eigentlich gewillt, seinen Aufenthalt in Madrid zu verlängern. Die Betonung liegt auf dem Wort eigentlich. Zusammengekommen sind die Beteiligten noch nicht.

Grund dafür sind öffentlich ausgetragene Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Xabi Alonso, Vorwürfe über fehlende Rückendeckung vom Verein, verschiedene Social Media-Posts und die mediale Berichterstattung über das womöglich zerschnittene Tischtuch zwischen dem Brasilianer und seinem Coach.

Kaum Alternativen für Vini?

Trotz beidseitiger Tendenz zu einer Verlängerung liegt in der öffentlichen Wahrnehmung eine Trennung nah. Dem Stürmer fehlen dafür aber schlichtweg die Optionen. Das geht auch aus dem neusten ‚ESPN‘-Bericht hervor. Demzufolge soll der 25-Jährige nicht an einem Wechsel nach Saudi-Arabien interessiert sein.

Obwohl es immer mal wieder Kontakt zu Vermittlern und Funktionären aus der Wüste gab, plant Vini, seine Karriere in Europas Elite fortzusetzen. Entsprechende Kontakte sind laut ‚ESPN‘ ohnehin erkaltet und wurden in den vergangenen Wochen nicht aufgefrischt.

Wirtschaftliches XXL-Paket notwendig

Um den 45-fachen Nationalspieler von Real loszueisen, müsste ein Interessent sehr tief in die Tasche greifen. 2018 hatten die Blancos 45 Millionen Euro Ablöse an Flamengo gezahlt. Danach reifte Vinicius Junior zum Megastar. Auch wenn sein Vertrag im Sommer nur noch ein Jahr Gültigkeit hat, würde man den Leistungsträger sicher nicht für Peanuts abgeben.

Hinzu käme ein sattes Gehalt, Boni, ein ordentliches Handgeld – und auch die Berater des Profis werden entsprechend hohe Forderungen stellen. Bei diesen Rahmenbedingungen scheiden bereits zahlreiche Vereine aus. Auch für Topklubs aus Europa ist ein solcher Deal nur schwer zu stemmen. Dass der Rechtsfuß 2027 ablösefrei geht, wäre hingegen für Real das Worst-Case-Szenario, das es zu vermeiden gilt.

Gerüchte um Chelsea-Interesse

Die Spur zum FC Chelsea ist daher auch nicht so heiß. Die Blues müssen aufgrund der Financial Fairplay-Regeln genau abwägen, welche Investitionen getätigt werden. Doch neben den finanziellen Herausforderungen müssten die Chelsea-Bosse auch den Kader weiter ausdünnen, um Platz für Vini zu schaffen. Ein Transfer im Januar sei deshalb „höchst unwahrscheinlich“, heißt es.

Berichte über ein bevorstehendes Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro für den Linksaußen können daher wohl auch mit Zurückhaltung zur Kenntnis genommen werden. Dass es wirklich dazu kommt, deutet sich momentan nicht an. Es wäre der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. Eine Aktion, die normalerweise nicht in der kurzen und hektischen Wintertransferperiode übers Knie gebrochen wird.