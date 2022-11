City-Wechsel: Ortega zieht Bilanz

Stefan Ortega (30) ist überzeugt, dass der Schritt von Arminia Bielefeld zu Manchester City der richtige war. „Es gibt so viel Qualität im Training, auch mit den Torwarttrainern habe ich so viel Neues gelernt, ich bin ein besserer Torwart als im Sommer“, so der Torhüter im Interview mit den ‚Manchester Evening News‘. Ortega spielte bislang dreimal für City, im EFL Cup-Spiel gegen den FC Chelsea (2:0) wurde er gestern zum Man of the Match gekürt.

Ortega über seinen Wechsel: „Der Verein hat mir gesagt, dass sie einen Torhüter suchen, der versucht, Edi (Stammtorwart Ederson, Anm. d. Red.) zu pushen und sich zu verbessern, und der bereit ist, wenn die Zeit gekommen ist, zu spielen. Für mich geht es darum, mich jeden Tag zu verbessern und meine beste Leistung zu zeigen, das ist das Ziel.“ Trainer Pep Guardiola habe dem spielerisch Begabten vermittelt: „Du kannst der beste Fußballer sein, aber wenn du schlüpfrige Hände hast, machst du deinen Job falsch. Er will das Gesamtpaket, einen guten Torhüter und einen guten Fuß.“