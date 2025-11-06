Hoffenheim: Beförderung für Schicker?

Aus dem Geschäftsführer-Beben bei der TSG Hoffenheim könnte Andreas Schicker als Gewinner hervorgehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, plant Präsident Jörg Albrecht, den bisherigen Sportchef als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung zu installieren. Diese Rolle hatte bis zum gestrigen Mittwoch Markus Schütz inne, der den Machtkampf beim Bundesligisten verlor und gehen musste.

Mit Schütz musste auch Finanzchef Frank Briel den Posten räumen. Diese Position soll nach Willen des Präsidenten, der nach der freiwilligen Rückgabe der Stimmrechte von Dietmar Hopp über die Stimmenmehrheit verfügt, Barbara Bender übernehmen. Unklar ist aber, ob Schicker mitspielt. Dem Österreicher liegt ein Angebot von RB Salzburg vor, über das er noch nicht befunden hat.