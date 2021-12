Roca: „Lewandowski will bleiben“

Marc Roca (25) geht nicht davon aus, dass Robert Lewandowski seinen Abschied vom FC Bayern forciert. „Es gibt immer Gerüchte, aber für mich ist klar, dass Lewandowski bei Bayern glücklich ist und gerne bleiben will“, so der spanische Mittelfeldspieler im Gespräch mit der ‚as‘.

Roca selbst durfte in der aktuellen Saison erst 23 Minuten auf dem Spielfeld mitwirken. Dennoch sieht der Linksfuß sein Engagement beim deutschen Rekordmeister nicht als Rückschritt an: „Auch wenn ich nicht so viel spiele, wie ich es erwartet habe, bin ich ein besserer Fußballer geworden – physisch und taktisch. Wie jeder andere Spieler will ich natürlich gerne teilhaben, aber trotzdem investiere ich meine Energie, um mein Bestes zu geben und mich weiterzuentwickeln.“