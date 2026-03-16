20 Millionen für Ex-Heidenheimer Scienza?

Léo Scienza könnte den FC Southampton nach nur einem Jahr schon wieder hinter sich lassen. ‚Sky‘ berichtet von Anfragen aus seiner brasilianischen Heimat, der Premier League, Serie A und La Liga. Mindestens 20 Millionen Euro seien für einen Transfer nötig.

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Anfang September war Scienza für neun Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zu Southampton gewechselt. Im Trikot des englischen Zweitligisten markierte der Offensivspieler 14 Scorerpunkte (sechs Tore, acht Assists) in 30 Ligaspielen.