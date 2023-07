Kehl über Sabitzer: „Noch ein bisschen gedulden“

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zu den seit einigen Tagen kursierenden Gerüchten um Marcel Sabitzer (29) geäußert. „Wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten Tagen und Wochen alles geschrieben wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass ich das weder jetzt kommentiere, noch irgendeinen Stand abgebe zu irgendwelchen Gesprächen“, wich der BVB-Boss zunächst am ‚Sky‘-Mikrofon aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausschließen wollte Kehl einen Transfer des österreichischen Mittelfeldspielers vom FC Bayern gleichwohl nicht. „Wir werden uns Gedanken machen, wie wir uns noch weiter verbessern wollen und da sind wir seit geraumer Zeit in guten Gesprächen“, so der Ex-Profi. Man habe „verschiedene Optionen“, müsse sich aber „einfach noch ein bisschen gedulden“.

Lese-Tipp

Gespräche mit Bayern: Bono-Spur wieder heiß