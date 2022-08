Fürth: Malone heißer Kandidat

Die Spvgg Greuther Fürth will nach der Verpflichtung von Marco John (20) noch einmal in der Bundesliga zuschlagen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeitet das Kleeblatt an einem Transfer von Maurice Malone vom FC Augsburg. Dem Bericht zufolge soll es bereits ein Treffen mit Sportdirektor Rachid Azzouzi und Trainer Marc Schneider gegeben haben. Nun bereite man ein offizielles Angebot vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vergangene Spielzeit verbrachte der Angreifer leihweise beim 1.FC Heidenheim, wo er in 20 Spielen zwei Tore erzielte. Beim FCA hat der 22-Jährige dagegen wohl keine Zukunft mehr, sodass ein Transfer für alle Beteiligten Sinn ergeben würde.