Godín schwört Inter die Treue

Diego Godín kann nicht verstehen, warum er mit einem Abschied von Inter Mailand in Verbindung gebracht wird. „Die Wahrheit ist, dass mich die Nachricht, ich würde Mailand verlassen, sehr überrascht hat“, erklärt der Uruguayer gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘, „seit ich bei Inter bin, habe ich mich immer großartig gefühlt. Sowohl mit dem Verein als auch mit den Fans. Ich habe das Gefühl, dass der Klub mir vertraut und ich zu Hause bin. Ich habe nie daran gedacht, Inter zu verlassen.“

Nach neun Jahren bei Atlético Madrid verließ Godín die Colchoneros im vergangenen Sommer und unterschrieb in Mailand einen Vertrag bis 2022. Dort ist der Kapitän der uruguayischen Nationalmannschaft nicht unumstritten und kommt in der laufenden Saison auf 16 Ligaeinsätze. „Meine Absicht ist es, den Vertrag zu erfüllen und dieses wunderbare Abenteuer in Italien im Trikot der Nerazzurri zu genießen“, unterstreicht der 34-Jährige.