Einige Premier League-Klubs schauen aktuell in der 2. Bundesliga ganz genau hin. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, hat Neu-Nationalspieler Saël Kumbedi (21) vom VfL Wolfsburg unter anderem das Interesse von Tottenham Hotspur, dem FC Chelsea und dem FC Fulham geweckt. Auch die City-Group beobachtet demnach den hochgelobten Rechtsverteidiger, der aktuell eine rasante Entwicklung hinlegt.

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Anfang des Monats wurde Kumbedi überraschend vom französischen Nationaltrainer Zinédine Zidane in den Kader der Équipe Tricolore berufen und durfte in beiden Nations League-Partien der Länderspielphase auflaufen. Der fleißige Rechtsfuß war im Sommer 2025 zunächst leihweise und zu dieser Saison für sechs Millionen Euro Ablöse fest von Olympique Lyon nach Wolfsburg gewechselt. Bei den Wölfen ist Kumbedi unumstrittener Stammspieler und steht noch bis 2029 unter Vertrag.