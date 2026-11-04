BVB erkämpft den Dreier | Eine Eins, zwei Fünfer

Mit Real Betis Sevilla traf Borussia Dortmund wie erwartet auf eine Mannschaft, die auch den Ball haben und das Spiel aktiv bestimmen wollte. Die Elf von Niko Kovac war darauf vorbereitet und konnte nach einer ersten Abtastphase die Spielkontrolle mehr und mehr übernehmen. Als probates Mittel hatte der BVB lange Diagonalpässe von Nico Schlotterbeck auf den rechten Flügel zu Julian Ryerson auserkoren, durch die immer wieder Gefahr entstand.

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Der verletzungsbedingte Wechsel von Serhou Guirassy auf Konstantinos Karetsas änderte jedoch die offensive Struktur der Schwarz-Gelben. Hinter der alleinigen Spitze Fábio Silva wurde es durch den spielstarken Griechen so deutlich kreativer und dynamischer. So war der Edeltechniker auch Ausgangspunkt für die Führung durch Silva kurz nach der Pause.

In der Folge verlor der BVB etwas die Ordnung und haderte stattdessen mehr mit dem schwachen Schiedsrichter Serdar Gözübüyük. Erst der Gegentreffer durch Aitor Ruibal küsste die Borussia wieder wach. Die Dortmunder reagierten mit wütenden Angriffen und kamen kurze Zeit später durch Karetsas erneut zur Führung, die sie mit viel Leidenschaft bis zum Schluss verteidigen konnten.

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Torfolge

1:0 Silva (49.): Der BVB verlagert den Angriff auf die starke Ryerson-Seite. Der Norweger bringt den Ball punktgenau ins Zentrum auf den freistehenden Bellingham, der noch an Betis-Keeper Valles scheitert, Silva kann aber abstauben.

1:1 Ruibal (67.): Ein kapitaler Anton-Fehler führt zum Ausgleich. Nach einem Ballverlust des Innenverteidigers läuft der blitzschnelle Gegenangriff. Ruibal steht rechts im Sechzehner vollkommen blank und lässt Kobel keine Chance.

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2:1 Karetsas (72.): Über Veerman kommt der Ball zu Silva, der den Ball in Richtung gegnerischen Kasten treibt und auf Karetsas abgibt. Der schlägt noch einen Haken und zieht vor dem Sechzehner mit links ab. Der bislang überragende Valles sieht nicht gut aus und lässt den Ball durchrutschen.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

34‘ Konstantinos Karetsas (1,5) für Serhou Guirassy

74‘ Maximilian Beier für Julian Ryerson

75‘ Joane Gadou für Ramy Bensebaini

75‘ Carney Chukwuemeka für Felix Nmecha

90‘ Ethan Nwaneri für Fábio Silva