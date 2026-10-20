Zoma-Schock: Klose gibt ein Versprechen

Miroslav Klose bleibt trotz der Verletzung von Leistungsträger Mohamed Alì Zoma (22) zuversichtlich. Die ‚Bild‘ zitiert den Trainer des 1. FC Nürnberg: „Wir wissen, dass die anderen Jungs Stärken haben. Und wir wissen, dass über das ganze Jahr viel passieren kann, unter anderem solche Verletzungen. Wir haben volles Vertrauen in die Jungs, die jetzt losgelassen werden. Weil wir wissen, was die können.“ Klose verspricht: „Dass wir Spieler haben, die in die Bresche springen können, daran wird es nicht scheitern. Wir haben zwei, drei Spieler, die, wenn sie in Schwung kommen und Lunte gerochen haben, auch Spiele entscheiden können.“

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Am gestrigen Montag mussten die Nürnberger die bittere Nachricht überbringen, dass Zoma an der Schulter operiert wird. Der italienische Nationalstürmer fällt mindestens bis zur Winterpause aus. „Momo selbst hat man natürlich angemerkt, dass er einen gewissen Lauf hatte und schon sehr geknickt war“, so Klose, „aber das gehört einfach dazu. Jetzt hoffen wir alle, dass er stärker zurückkommt. Bis er wieder fit ist, wird es ein bisschen dauern. Aber die Mannschaft wird ihn da unterstützen, wie sie das auch schon bei anderen gemacht hat.“