„Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“ – die Worte von Bayern-Kapitän Joshua Kimmich (31) nach der 1:2-Niederlage gegen den OSC Lille waren mit Bedacht gewählt und sorgten für das nächste Gewitter beim FC Bayern.

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Der Sechser hat sich schützend vor seinen Mitspieler Jamal Musiala gestellt. Eben so, wie das ein Kapitän für seine Mannschaft machen soll und muss. Doch das war offenbar nicht der einzige Grund für die scharfe Kritik an der Vereinsführung. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass das Interview von Kimmich auch mit Michael Olise zusammenhängt.

Umdenken bei Olise?

„Es hat auch sehr viel mit Michael Olise zu tun. Er ist sehr, sehr eng mit Musiala. Man hört aus der Kabine heraus, dass er, was da gerade passiert, schon in seine Überlegungen für die Zukunft miteinbezieht“, so Christian Falk, Chefreporter beim Boulevardblatt. Kimmich wolle die bestmögliche Mannschaft um sich herum haben, deshalb „kämpft er mit solchen Aussagen auch ein bisschen für Olise“.

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Der 24-jährige Olise steht in München noch bis 2029 unter Vertrag, Gespräche über eine Ausweitung sind zeitnah nicht geplant, der FCB will seinen Topstar dennoch länger an sich binden. Bislang hat Olise ebenfalls noch keinerlei Anstalten gemacht, die Säbener Straße verlassen zu wollen. Die öffentliche Schlammschlacht um Musiala könnte aber offenbar zum Umdenken führen.