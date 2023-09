Nach Treffen am Tegernsee: Fädelt Hoeneß den Eberl-Deal ein?

Anfang der Woche berichtete die ‚Sport Bild‘, dass Max Eberl – zu dem Zeitpunkt noch Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig – in naher Zukunft beim FC Bayern aufschlagen könnte. Nur wenige Tage später musste der Sportchef der Roten Bullen seine Koffer in Leipzig packen. Das sich anbahnende Engagement von Eberl an der Säbener Straße hat allem Anschein nach bereits 2022 seinen Ursprung.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fand im vergangenen Jahr ein Treffen zwischen Eberl und Uli Hoeneß statt. Nach seinem Ausscheiden bei Borussia Mönchengladbach besuchte Eberl Hoeneß in dessen Domizil am Tegernsee. Thema soll dabei auch eine zukünftige Anstellung beim Rekordmeister gewesen sein.

Zu diesem Zeitpunkt waren Oliver Kahn als Vorstandschef und Hasan Salihamidzic als Sportvorstand noch fest im Sattel. Vor allem deshalb verschlug es Eberl im Dezember dann zu RB. Während Christoph Freund als neuer Sportdirektor von RB Salzburg kam und bereits zum 1. September seinen Job antrat, ist die Stelle des Sportvorstands noch unbesetzt.