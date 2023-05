Sabitzer: Noch kein Kontakt zu Tuchel

Der an Manchester United verliehene Marcel Sabitzer (29) hat sich noch nicht mit dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel ausgetauscht. Bei ‚Sky‘ erklärt der Mittelfeldspieler: „Bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch. Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden.“

Sabitzer kam seit seinem Wechsel im Winter zu 16 Einsätzen für United. Wie es nach Ablauf der Leihe im Sommer weitergeht, ist offen. Für eine Festverpflichtung fordert Bayern dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro. Sabitzer jedenfalls könne „sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Ich habe jeden Tag hier genossen und bin sehr stolz, Teil von Manchester United zu sein.“

