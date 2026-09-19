Raphinha zeigt wenig Verständnis für die Entscheidung von Atlético Madrid, Julián Alvarez (26) in diesem Sommer keine Freigabe erteilt zu haben. Gegenüber der ‚Marca‘ erklärt der Brasilianer: „Ich verstehe nicht, was Atlético da gemacht hat, denn wenn sich ein Spieler irgendwo unwohl fühlt – und ich spreche da aus eigener Erfahrung –, dann kann es schwierig werden, dass die Dinge gut laufen. Er hat deutlich gemacht, dass er gehen wollte.“

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Lange hatte der FC Barcelona um Alvarez gebuhlt, scheiterte letztlich an der immensen Ablöseforderung der Colchoneros. Stattdessen trat Raphinha selbst die Nachfolge von Robert Lewandowski (38) an und überzeugt im Sturmzentrum auf ganzer Linie. In sieben Pflichtspielen erzielte der Angreifer in dieser Saison elf Tore und bereitete drei weitere vor. Ein neues Arbeitspapier für den 29-Jährigen bei den Katalanen ist bereits in Arbeit.