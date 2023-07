Angeliño-Deal mit Haken

Angeliño wird die kommende Saison in der Türkei verbringen, im Anschluss an die Spielzeit könnte der Linksverteidiger aber wieder bei RB Leipzig auf der Matte stehen. Fabrizio Romano zufolge haben sich Galatasaray und die Sachsen auf eine Leihe des 26-Jährigen verständigt. Zudem besitze der türkische Traditionsklub eine Kaufoption.

Der Leihdeal erklärt sicherlich auch, warum sich die beiden Klubs so schnell einig geworden sind. Anfang der Woche berichtete der ‚kicker‘ nämlich, dass beide Vereine in puncto Ablöse noch weit auseinanderliegen. Gala soll fünf Millionen geboten und Leipzig 18 Millionen Euro gefordert haben. Der Linksverteidiger ist an die Sachsen noch bis 2025 gebunden.

Update (11:16 Uhr): Laut der ‚Bild‘ beträgt die Leihgebühr zwei Millionen Euro. Im Anschluss greift laut der Boulevardzeitung eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro.