Rouven Schröder schreckt auf der Suche nach einem neuen Trainer nicht vor großen Namen zurück. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ betont Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor: „Ich finde, dass wir als Borussia auch groß denken dürfen und Dinge versuchen können, die vielleicht auf den ersten Blick nicht machbar erscheinen.“

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„Entscheidend“, so Schröder weiter, sei „am Ende, dass wir den richtigen Trainer für Borussia finden, dabei kommt es nicht auf einen Tag an. Es geht darum, dass der Trainer zu uns passt, dass er die Liga und unseren Kader kennt und eine Idee hat, was möglich ist und wie man damit mehr herausholen kann.“

Angesprochen auf Domenico Tedesco, der gerade erst beim FC Bologna gefeuert wurde, sagt Schröder: „Heutzutage ist die durchschnittliche Verweildauer ja bei rund einem Jahr, da muss man immer den Einzelfall sehen. Ich suche den Trainer nicht danach aus, ob er jetzt sechs oder neun Jahre beim gleichen Verein war.“

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Tedesco war schon einmal vor der Entscheidung für den mittlerweile entlassenen Eugen Polanski ein Thema bei Gladbach. Kommt der ehemalige Bundesliga-Trainer im zweiten Anlauf?