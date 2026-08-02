Arsenal: Die krasse Traumelf für 2026/27

Bislang hat der FC Arsenal in diesem Sommer erst einen Feldspieler-Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Der Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis (24) kam für 40 Millionen Euro vom FC Brügge. Das war aber erst der Anfang.

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Trainer Mikel Arteta kündigte kürzlich hinsichtlich weiterer Transfers an: „Wir gehen in den kommenden Wochen von einiger Bewegung aus. Wir haben sehr ehrgeizige Ziele.“

Guimarães in Kürze fix

Auf dem besten Weg ist die Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Bruno Guimarães (28). Der Mittelfeldmann unterschreibt in Kürze, rund 93 Millionen Euro Ablöse fließen dafür an Newcastle United.

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Ebenfalls von der Premier League-Konkurrenz könnte Ezri Konsa (28/Aston Villa) kommen. Der englische WM-Fahrer ist Artetas Wunschlösung als Ersatz für den verletzten Innenverteidiger William Saliba (25). Kostenpunkt bei Konsa: Etwa 70 Millionen Euro. Eine Alternative ist Jacobo Ramón (21/Como Calcio).

Arsenals Traum von Vini Jr.

Und auch in der Offensive soll noch weitere Verstärkung her. Bei Arsenal ist man mittlerweile wild entschlossen, sich den Traum von Vinicius Junior (26) zu erfüllen. Der Superstar steht nur noch bis 2027 bei Real Madrid unter Vertrag. Es stehen entscheidende Tage an. Für den Fall einer Trennung rufen die Königlichen bis zu 160 Millionen Euro auf.

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Unterdessen verliert Arsenal auch Julián Álvarez (26) nicht aus den Augen. Problem Nummer eins: Atlético Madrid will den Angreifer unter keinen Umständen abgeben. Problem Nummer zwei: Auch der FC Barcelona buhlt heftig um Álvarez.

Die Arsenal-Traumelf 2026/27