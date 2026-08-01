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Stolze Ablöse: Alles klar bei Guimarães

von Lukas Weinstock - Quelle: ESPN Brasil
Bruno Guimarães nimmt den Ball aus der Luft @Maxppp

Der FC Arsenal kann bei Bruno Guimarães allem Anschein nach zeitnah Vollzug melden. Wie ‚ESPN Brasil‘ berichtet, hat Newcastle United das Angebot der Gunners akzeptiert. Der 28-Jährige soll noch an diesem Wochenende einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

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Der englische Meister zahlt dem Bericht zufolge umgerechnet rund 81 Millionen Euro an Sockelablöse. Rund zwölf Millionen Euro können durch leistungsbezogene Boni hinzukommen. Nach Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) verliert Newcastle den zweiten Leistungsträger aus der Mittelfeldzentrale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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