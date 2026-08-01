Stolze Ablöse: Alles klar bei Guimarães

Der FC Arsenal kann bei Bruno Guimarães allem Anschein nach zeitnah Vollzug melden. Wie ‚ESPN Brasil‘ berichtet, hat Newcastle United das Angebot der Gunners akzeptiert. Der 28-Jährige soll noch an diesem Wochenende einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

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Der englische Meister zahlt dem Bericht zufolge umgerechnet rund 81 Millionen Euro an Sockelablöse. Rund zwölf Millionen Euro können durch leistungsbezogene Boni hinzukommen. Nach Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) verliert Newcastle den zweiten Leistungsträger aus der Mittelfeldzentrale.