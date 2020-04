Liga-Neustart: Rauball hat Wunschtermin

Reinhard Rauball hofft, dass Anfang Mai der Ball in der Bundesliga wieder rollt. „Wir sind schon froh, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das Training ordnungsgemäß zu beginnen und das brauchen wir auch, um dann ideal am 2. Mai oder um den 2. Mai herum mit dem ersten Spieltag zu beginnen“, so der Präsident von Borussia Dortmund und ehemalige DFL-Boss gegenüber ‚Sky‘.

Auch sei es möglich, den Spielbetrieb eine Woche später am 9. Mai wieder aufzunehmen. „Dann könnten wir noch bis zum 30.6. die Saison abschließen unter Einschluss des DFB-Pokals“, bemerkt Rauball. Die DFL möchte die derzeit ausgesetzte Saison unbedingt regulär zu Ende spielen, um ausstehende TV-Gelder einzustreichen und den wirtschaftlichen Schaden für die Vereine so klein wie möglich zu halten.