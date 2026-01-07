Menü Suche
Glasner öffnet Guéhi die Tür

von Daniel del Federico
Marc Guéhi im Dress von Crystal Palace FC @Maxppp

Marc Guéhi (25) könnte Crystal Palace bereits in diesem Winter verlassen. Wie Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Aston Villa (Mittwoch, 20:30 Uhr) bestätigte, sind die Eagles bei einer entsprechenden Summe gesprächsbereit: „Wenn ein großzügiges Angebot von City kommt und Marc es machen will, wird es auch passieren“, erklärte der Österreicher.

Guéhi ist zuletzt bei Manchester City in den Fokus gerückt, nachdem sich zahlreiche Innenverteidiger der Citizens verletzt hatten. Auch der FC Bayern München, Real Madrid und der FC Liverpool wurden in der Vergangenheit mit dem Engländer in Verbindung gebracht. Glasner fügte aber noch hinzu, dass er seinen Schützling gerne halten würde: „Alle wollen, dass er für Crystal Palace spielt, einen neuen Vertrag unterschreibt und für immer hier bleibt. Das wird Ihnen jeder sagen.“

