Bournemouth-Übernahme vor Abschluss

Der AFC Bournemouth hat offenbar in Kürze einen neuen Eigentümer. Nach ‚Talksport‘-Informationen hat US-Milliardär Bill Foley alle notwendigen Dokumente zur Übernahme final unterzeichnet. Dem Vernehmen nach fließen 137 Millionen Euro. Die Übernahme muss allerdings noch von der Premier League ratifiziert werden.

Neben der Umsetzung von Plänen für eine Stadionsanierung will Foley offenbar auch auch einiges an Geld zur Verfügung stellen, um im Januar den Kader zu verstärken. Zudem sollen die mittelfristigen Pläne Foleys auch vorsehen, Klubs in Belgien und Frankreich zu kaufen.