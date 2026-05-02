BVB-Flirt: Arbeloa spricht über García-Abgang

Die Zukunft von Gonzalo García bei Real Madrid ist ungewiss. Cheftrainer Álvaro Arbeloa äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel bei Espanyol Barcelona (21 Uhr) zu einem möglichen Sommerwechsel des 22-jährigen Stürmers. „Das sind Entscheidungen, die der Klub und der Spieler treffen müssen. Sie werden am Ende entscheiden. Ich kenne Gonzalo gut, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Er spielt weniger als er eigentlich verdient, aber ich sehe, dass er hart arbeitet. Er hat eine großartige Zukunft vor sich. Im Sturm hat er eine große Konkurrenz, aber das heißt nicht, dass er keine Chance hat. Immer wenn ich ihn brauche, liefert er.“

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García ist mit seinen geringen Einsatzzeiten bei den Königlichen unzufrieden. Insbesondere Borussia Dortmund bekundet Interesse an dem spanischen U21-Nationalspieler, der sich einen Wechsel in die Bundesliga wohl vorstellen kann. In der laufenden Saison bringt es der Rechtsfuß zwar auf 34 Pflichtspiele für die Madrilenen, zumeist kommt er jedoch nur als Joker zum Zuge. Sein Arbeitspapier in Madrid läuft noch bis 2030.