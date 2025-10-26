Eberls schützende Hand: Was Jackson den Bayern gibt

Zum zweiten Mal in Folge durfte Nicolas Jackson gestern für den FC Bayern in der Bundesliga starten. Doch auch in seinem sechsten Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse blieb die Leihgabe vom FC Chelsea ohne Scorerpunkt.

Nach 59 Minuten wurde Jackson im Borussia-Park zu Mönchengladbach ausgewechselt. Spielstand: 0:0. Endstand: 3:0 für die Bayern. Gladbach war ob des Platzverweises für Jens Castrop (19.) früh in Unterzahl geraten und verteidigte daher mit Mann und Maus um den eigenen Strafraum.

Laut Max Eberl war das auch der Grund dafür, weshalb sich Jackson nicht entfalten konnte. Der Sportvorstand sagte nach dem Spiel laut ‚FCBinside.de‘: „Die Räume waren für die Stürmer extrem eng. Wenn du dann so um den Strafraum herum spielst, ist wenig Raum. Und trotzdem war Nicolas einer der Spieler, die heute die Geduld hatten, das Spiel zu drehen.“

Jackson traf zweimal in der Champions League

Eberl lobte Jackson sogar noch weiter: „Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das ist genau das, was wir brauchen – Geduld, Disziplin und Teamgeist.“ Erwartbar sind von einem Bayern-Stürmer aber definitiv auch Tore. Deren zwei erzielte Jackson seit seiner Ankunft immerhin in der Champions League – wohlgemerkt gegen die Leichtgewichte FC Pafos (5:1) und FC Brügge (4:0).

So sehr Eberl auch andere Kriterien bewerten mag: Aktuell dürfte in München niemand auf die Idee kommen, die Kaufoption für Jackson zu ziehen. Der 24-jährige Senegalese kann für 65 Millionen Euro festverpflichtet werden. Sofern er 40 Spiele in der Startelf bestreitet, müssen die Bayern ihn sogar kaufen. Danach sieht es aktuell aber so gar nicht aus.