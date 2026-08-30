BVB bestätigt: Konstantelias monatelang raus

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt. Wie Borussia Dortmund am Sonntagabend offiziell mitteilt, hat sich Giannis Konstantelias (23) beim gestrigen Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV (2:0) einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen.

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Der offensive Mittelfeldspieler wird somit für mehrere Monate ausfallen. Schwarz-Gelb hatte Konstantelias, der gestern das 2:0 erzielte, erst vor rund zwei Wochen für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki verpflichtet.

Ob der BVB jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt nachlegt, ist offen. Bis Dienstagabend (20 Uhr) bleibt den Dortmunder Kaderplanern Zeit. Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagte: „Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor.“