Fürth verpflichtet Will

Im Abstiegskampf verstärkt die SpVgg Greuther Fürth die eigenen Reihen mit Paul Will. Per Leihe wechselt der 26-jährige Mittelfeldspieler vom SV Darmstadt zur Ligakonkurrenz. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Deals.

Dass sich Will trotz der prekären sportlichen Lage für Fürth entschied, imponiert Sportdirektor Stephan Fürstner: „Paul hat uns das klare Commitment signalisiert, dass er davon überzeugt ist, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Das sagt viel über seinen Charakter aus: Er ist jemand, der auch da hin geht, wo es wehtut und klar und lautstark kommuniziert."