2. Bundesliga

Fürth verpflichtet Will

von Dominik Schneider
Paul Will (r.) wirft sich voll rein @Maxppp

Im Abstiegskampf verstärkt die SpVgg Greuther Fürth die eigenen Reihen mit Paul Will. Per Leihe wechselt der 26-jährige Mittelfeldspieler vom SV Darmstadt zur Ligakonkurrenz. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Deals.

SPVGG GREUTHER FÜRTH
🎙️"Jemand, der auch da hin geht, wo es wehtut."

Das #Kleeblatt hat Paul Will aus Darmstadt nach Fürth geholt!

✍️
Dass sich Will trotz der prekären sportlichen Lage für Fürth entschied, imponiert Sportdirektor Stephan Fürstner: „Paul hat uns das klare Commitment signalisiert, dass er davon überzeugt ist, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Das sagt viel über seinen Charakter aus: Er ist jemand, der auch da hin geht, wo es wehtut und klar und lautstark kommuniziert."

2. Bundesliga
Greuther Fürth
Darmstadt 98
Paul Will

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
Paul Will Paul Will
