Die Premier League und der einzigartige Vierkampf um die Meisterschaft

Hier ist sie wieder, die FT-Kolumne von Premier League-Experte Leon Kaminski. Wärmstens ans Herz legen möchten wir euch seinen Podcast RADIO ENGLAND, den er zusammen mit Robin Held betreibt.

Bei einem Blick auf die Tabelle der Premier League wird jedem Fan vor Spannung warm ums Herz. Vor dem 20. Spieltag steht nicht etwa Manchester City oder der FC Liverpool an der Spitze, sondern der FC Arsenal. Der Titelverteidiger aus Manchester auf dem zweiten Platz hat die Überraschungsmannschaft aus Newcastle (Rang drei) im Nacken. Auch Manchester United macht sich wieder Hoffnungen. Liverpool, in den vergangenen Jahren stetiger Mitfavorit auf die Meisterschaft, ist bereits abgeschlagen. Wer hat die besten Karten im Titelrennen?

FC Arsenal

Die Nord-Londoner grüßen zur Saisonhälfte von der Tabellenspitze und scheinen im Moment die Favoriten auf den Titel zu sein. Bei gleich vielen absolvierten Partien hat Arsenal fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City. Doch nicht nur die Tabellenführung ist ein Indikator für die bislang herausragende Leistung. Der Punkteschnitt pro Partie von Mikel Artetas Mannschaft beträgt 2,59 – auf die komplette Saison hochgerechnet wären das 98 Punkte.

Zur Erinnerung: Das letztjährige, sehr enge Titelrennen zwischen Manchester City und Liverpool trieb Pep Guardiolas Team zu 93 Zählern – eine herausragende Ausbeute, die Arsenal nach bisherigem Stand noch überbieten könnte. Dass die Gunners zur Saisonhalbzeit erst ein Spiel verloren haben, ist bemerkenswert und eines Meisters würdig.

Jedoch sprechen nicht nur die Zahlen für den Tabellenführer. Mikel Arteta und seine Mannschaft haben eine Euphorie entfacht, wie sie das Emirates seit vielen Jahren nicht gesehen hat und Heimspiele regelmäßig in Partys verwandelt. Dazu kommt ein attraktiver Spielstil, der keine nennenswerten Schwächen zu haben scheint und zu jedem Gegner passt.

Das Team weist mit Spielern wie Granit Xhaka oder Thomas Partey nicht nur Erfahrung auf, sondern strahlt mit Top-Talenten wie Bukayo Saka oder Gabriel Martinelli auch jugendliche Frische aus. Einzig die Verletzung des Top-Transfers Gabriel Jesus war schmerzhaft, wurde bislang durch Eddie Nketiah jedoch gut abgefedert. Dazu kommt Martin Ödegaard, der sich, Stand jetzt, berechtigte Hoffnungen auf den Spieler der Saison-Preis machen darf und mit 24 Jahren der überragende Regisseur der Gunners ist.

Arteta ist das Kunststück gelungen, mit seinem Team mehrere Jahre an Entwicklung zu überspringen. Von einem Champions League-Anwärter zum Meisterschaftsfavoriten in einem halben Jahr, das ist einzigartig. Das bislang letzte Mal, dass Arsenal in der Liga besser abgeschnitten hat als Platz fünf, war 2016. Es ist angerichtet, der rote Teil Londons wartet sehnsüchtig. Jetzt müssen sie es nur noch durchziehen, so eine Ausgangslage kommt so schnell vielleicht nicht wieder. Für mich sind sie der Favorit.

Manchester City

Eine eingespielte Top-Mannschaft, ein gnadenloses Uhrwerk, in dem jedes Zahnrad bestens geölt ineinander greift. Fans unseres Podcasts wissen um unsere Begeisterung für Pep Guardiolas Mannschaft. Vier der vergangenen fünf Meisterschaften konnten sie gewinnen – sie haben die Premier League dominiert. Gab es je einen echten Zweikampf mit dem FC Liverpool?

Für mich waren sie auch vor dieser Spielzeit der große Favorit auf den Titel, Pep sei Dank. Besonders begeistern mich die Mechanismen dieser Truppe, auf dem Feld scheint jeder zu wissen, was als nächstes passieren wird. Guardiola scheint sie an unsichtbaren Fäden zu führen, so perfekt werden die Angriffe der Skyblues vorgetragen.

Durch den Transfer von Erling Haaland im vergangenen Sommer schien auch die letzte Schwäche im City-System ausgemerzt worden zu sein: Das Fehlen eines Stürmers. Jemand, der die brillanten Spielzüge in einer Regelmäßigkeit auch in Tore ummünzt. Haaland löst dieses Versprechen bislang voll ein, eilt von einem Startrekord zum nächsten und ist auf der Insel schon fast Kult.

Trotz allem sind sie, so unerwartet das auch sein mag, zur Saisonhalbzeit nur Verfolger und haben fünf Punkte Rückstand auf Arsenal. Mit diesem Zwischenstand dürfte Guardiola trotzdem noch zufrieden sein, war der Abstand zwischenzeitlich doch schon deutlich größer. Pep wird um seinen großen Vorteil gegenüber Arsenal wissen: Die Kadertiefe.

Sie könnte auf der Zielgeraden der goldene Schlüssel sein. Im bislang letzten Ligaspiel gegen Chelsea (1:0) wechselte Pep Guardiola in der zweiten Hälfte Jack Grealish, Riyad Mahrez und Kalvin Phillips ein. Diese Auswechselbank sieht im Vergleich zu der vieler Ligakonkurrenten beinahe wie unlauterer Wettbewerb aus, ist jedoch eher das Ergebnis der Transferpolitik eines Klubs, für den die nationale Meisterschaft seit einigen Jahren nur das Mindestmaß an Erfolg zu sein scheint.

Während die Leistungen der Offensivspieler meist überragend ist, macht die Defensive beizeiten einen leicht wackeligen Eindruck. Bis auf Manuel Akanji erreichte bislang kein Verteidiger des Teams sein Topniveau, hier wird Pep ansetzen müssen. Glorreiche Offensiv-Power ist schön, defensive Absicherung aber auch, wie man gerne einmal bei Jürgen Klopp nachfragen darf.

Fünf Punkte Rückstand scheinen für diesen Kader aufholbar zu sein, außerdem haben sie die Erfahrungen der vorherigen Titelgewinne auf der Habenseite. Trotzdem bleibt der Eindruck der leichten Anfälligkeit, wenn auch nur in kurzen Phasen. Es wird spannend zu sehen, wie City sich in der Rolle des Jägers und nicht in der des Gejagten verhält.

Newcastle United

Hier teilen sich nun endgültig die Geister. Viele halten das Erreichen der Champions League für Newcastle in dieser Spielzeit für das Maximum. Hier widerspreche ich – Newcastle kann Meister werden. Sie stellen die mit Abstand beste Verteidigung der Liga, elf Gegentore nach 18 Spielen sind das Ergebnis sensationeller Defensivarbeit.

Dies soll jedoch keinesfalls über den attraktiven Stil hinwegtäuschen, den Eddie Howe an der Tyne praktizieren lässt. Es ist eher eine bemerkenswerte Randerscheinung. Als der große José Mourinho 2004 zum FC Chelsea kam, dachte er trotz seiner Meisterambitionen zuerst an die Defensive. Die 15 Gegentore, die seine Mannschaft später in der kompletten Saison hinnehmen musste, sind ein wohl für immer unerreichbarer Wert.

Während sich Mourinhos Team damals in seiner Ausrichtung auf das Verteidigen konzentriert hat, versteht es Newcastle heute, bei aller defensiven Stabilität auch offensiv zu überzeugen, manchmal gar zu brillieren. Top-Leistungen von Spielern wie Miguel Almirón oder Joelinton, die plötzlich zu den besten Akteuren der Liga gehören, sind der herausragenden Arbeit des Trainers zuzuschreiben – Howe ist für mich der bisherige Trainer der Saison, nicht Arteta.

Es bleibt festzuhalten: Das kompakteste Team der Liga verfügt auch offensiv über Spieler, die Laune machen und jedem Team Probleme bereiten können. Dazu kommt ein Trainer, der nicht nur das Investment der Saudis öffentlich moderieren musste, sondern seine Mannschaft ohne Anlaufzeit zum Titelanwärter geformt hat. Sollten Arsenal und Manchester City schwächeln oder sich nur auf ihren Zweikampf fokussieren, kann Newcastle am Ende der lachende Dritte sein. Unterschätzen sollte sie niemand mehr.

Manchester United

Ja, es ist wahr, auch der Name Manchester United darf an dieser Stelle nicht mehr unterschlagen werden. Für so manchen überraschend hat sich der schlafende Riese aufgerappelt und sich auf Platz vier vorgeschoben. Dabei sind sie punktgleich mit Newcastle United bei sogar einem Spiel weniger. Unglaublich: Von den vergangenen 17 Pflichtspielen ging eines verloren, diese Form macht sie nicht nur zum Champions League-Kandidaten.

Unter Erik ten Haag blühen Spieler wie Marcus Rashford, Casemiro oder Luke Shaw gerade regelrecht auf, die Mannschaft besteht, anders als Arsenal und Newcastle, aus vielen erfahrenen Akteuren. Der Formaufschwung nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo ist unübersehbar, die Mannschaft spielt fast wie befreit. Defensiv hat ten Haag sie konsolidiert, seine Transfers erweisen sich als gehaltvoll.

Ähnlich wie Newcastle muss aber auch United auf mögliche Stolperer von Arsenal und Man City hoffen. In der Liga steht als nächstes das Manchester-Derby gegen den Stadtrivalen auf Platz zwei an – mit einem Sieg wäre man mitten im Titelkampf.

Hiermit ist das Rennen eröffnet, niemand kennt den Ausgang. Und auch wenn Pep am Ende wieder jubeln sollte – es gab einen Zeitpunkt, da sprachen wir von einem Vierkampf. Die Premier League hat ihre Spannung wieder.